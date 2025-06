Transenne perenni sulla buca: "Quando arrivano gli operai?"

Le buche, possono essere considerate di modesta entità ma che sono ugualmente pericolose per la viabilità. Una segnalazione si riferisce al viale della Vittoria dove dice il lettore Alberti: "Da parecchi mesi persiste un transennamento perenne che non vede mai una possibile soluzione". Dalla foto che allega pare di capire trattarsi del transennamento di una grossa buca o comunque di un grave danneggiamento della sede stradale da mettere in sicurezza ad evitare che qualcuno possa finirci sopra rovinando il proprio mezzo e magari facendosi male fisicamente. Il transennamento costituiva l’intervento urgente e provvisorio da effettuare in attesa dei lavori di sistemazione. Ma in Comune evidentemente se ne sono dimenticati e l’intervento da provvisorio è divenuto sine die.

L’altra segnalazione del signor Alberti riguarda il lungomare da lui definito pericoloso. "E’ ben noto a tutti – afferma - che la pista ciclabile del Lungomare Gramsci, non essendo protetta da un adeguato cordolo, è assai pericolosa in quanto corre proprio parallelamente al senso di marcia delle automobili. Per tale pericolosità erano state istallate delle segnalazioni luminose a led sulla riga di separazione tra pista e carreggiata ma ad oggi risultano tutte spente ed alcune sono state anche divelte. Non sarebbe il caso di sostituire le pile?".

Riteniamo che l’amministrazione comunale debba essere grata al signor Alberti per le sue segnalazioni e che dovrebbe sentirsi in dovere di prenderle in considerazione sia come impegno istituzionale sia ad evitare che accadimenti ad esse legati ricadano sulle sue responsabilità.