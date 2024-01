Delicato prelievo di cornee. "Trapianto effettuato con successo"

Fermo, 11 gennaio 2023 – Non c’è un limite di età per donare la luce e la vita. È il senso della donazione di organi, per chi decidere di lasciare qualcosa di sé dopo la morte. A Fermo capita spesso che si decida per la donazione, due giorni fa il personale medico ed infermieristico dell’ospedale fermano è stato impegnato in un delicato prelievo di cornee. La donatrice è una donna ultra 80enne del Fermano, deceduta nella mattinata. Un estremo gesto di altruismo, il suo, di cui l’Ast Fermo ringrazia la donatrice stessa ed i familiari. Si tratta del quinto prelievo di sole cornee dall’inizio dell’anno, registrato nelle Marche, un dato che dimostra come l’ospedale di Fermo ed i suoi professionisti siano, ancora una volta, in prima linea in questo specifico quanto importante ambito.

Nel 2023, al Murri di Fermo, sono stati effettuati 12 prelievi di cornee. "Tutti i sanitari del Murri coinvolti nelle operazioni di prelievo, a partire dalla direzione ospedaliera guidata da Elisa Draghi, dagli oculisti ai chirurghi, spiega Daniela Fiore, coordinatrice Donazione Organi e Tessuti dell’ospedale Murri di Fermo, hanno dimostrato ancora una volta una grande professionalità. I tessuti corneali prelevati nel 2023 dagli oculisti di Fermo sono stati valutati idonei ed in perfetto stato, e trapiantati con successo. Ricordiamo che la paziente più giovane in lista d’attesa per cornee nella nostra regione ha solo 15 anni. La donazione di ieri è stata registrata presso il reparto di Chirurgia Generale, che vanta in organico professionisti che si sono formati nell’ambito del prelievo e trapianto di organi a livello nazionale ed internazionale, dunque dalla spiccata sensibilità e dalla indiscutibile esperienza".

Dunque un gesto che restituisce la vista a chi non può vedere, una decisione di assoluto altruismo: "Obiettivo del 2024 è la costituzione di un Coordinamento locale ospedaliero per il Procurement di Organi e Tessuti, aggiunge la dottoressa, argomento su cui il direttore generale Roberto Grinta si è da sempre dimostrato molto sensibile anche nell’ottica di una valorizzazione del personale coinvolto nelle operazioni di prelievo. Parliamo di specialisti che non conoscono pause, sempre pronti ad intervenire con spirito di abnegazione per concretizzare al meglio gesti di valore in ambito sanitario e grande solidarietà, come quelli dei donatori e dei loro familiari, e di cui il Fermano può ancora una volta andare fiero".