Trasarti: "Calcinari è la persona giusta"

La lista civica Il Centrodestra per Sem ha fin da subito appoggiato il progetto del candidato sindaco Gionata Calcinari: "Siamo rimasti coerenti col nostro pensiero, siamo rimasti dalla stessa parte, soprattutto senza chiedere nulla in cambio, perché consideriamo Calcinari una persona competente, seria, che mette la passione in ogni cosa che svolge ed è uno dei pochi che conosce la situazione attuale del nostro Comune" dice il capolista Simone Trasarti. "Queste caratteristiche, il nostro candidato sindaco le ha dimostrate nel corso degli anni in cui è stato in consiglio comunale nei banchi dell’opposizione, agendo sempre pensando al meglio per il nostro territorio. Se sarà sindaco, Calcinari lavorerà pensando di lasciare ai nostri figli e nipoti una città migliore rispetto a quella che vediamo oggi".

Molto si sta parlato di bandi e di come intercettare risorse attraverso questa modalità e la lista porta in dote a Calcinari anche il notevole bagaglio di esperienza che mette a disposizione il candidato Fabio Vitali, nel settore dei bandi fondi comunitari per l’agricoltura, nelle pratiche sisma, nel consorzio di bonifica e altro.

Ma conta anche "sul buon risultato ottenuto nelle scorse elezioni amministrative (6,5%) – prosegue Trasarti - e siamo ottimisti di poter fare bene anche in questa tornata elettorale. Siamo una lista unita, dove c’è un confronto interno continuo sui vari temi, e che cerca di ottenere il massimo risultato possibile unendo sacrificio e dedizione per ciò in cui crediamo".

La lista: Simone Trasarti, Fabio Vitali, Michela Pistilli, Matteo Corvaro, Monica De Santis, Ennio Orsetto, Elpidio Seghetti, Tiziana Sciamanna, Alessandro Calzolari, Massimo Cognigni, Manuel Di Marco, Rachele Fiorini, Gianluca Mandozzi, Filippo Camacci, Ilenia Sagripanti e Cristina Franceschini.

m.c.