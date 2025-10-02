Il sindaco fischiato

2 ott 2025
ANGELICA MALVATANI
Cronaca
Trasatti prepara la prossima sfida: "Il centrosinistra torni credibile"

L’ex presidente del consiglio comunale di Fermo mette nel mirino le amministrative forte di 1.759 preferenze "È stata una campagna elettorale a mani nude, senza soldi e visibilità da incarichi, noi presenti tra i cittadini".

Francesco Trasatti, ex presidente dimissionario. del consiglio comunale, ha scelto di candidarsi al fianco di Matteo Ricci

È l’altro lato della medaglia delle elezioni regionali a Fermo, è partito per un’avventura grande Francesco Trasatti, scegliendo di candidarsi al fianco di Matteo Ricci che lo ha da subito coinvolto nei ragionamenti sul mondo culturale, quello che gli è più congeniale. Avrebbe voluto dare il suo contributo in Regione ma porta a casa comunque un ottimo risultato e riassume così questi mesi di campagna elettorale: "Quando l’8 luglio scorso ho rassegnato le dimissioni da presidente del consiglio comunale, col mio gruppo consiliare non ci ritrovavamo più in un modo di fare che non esitai a definire cinico, dissi che, visti i rapporti di forza, ‘probabilmente stavamo lasciando una grande nave da crociera per una piccola barca a vela’. Esattamente ciò che è avvenuto. Ma le 1759 preferenze conquistate alle elezioni regionali (6.7% su scala provinciale), in una campagna elettorale a mani nude, senza soldi, senza visibilità da incarichi, rappresentano un ottimo risultato di cui vado fiero e che conferisce a quella ‘barca a vela’ solidità e determinazione nel riattivare partecipazione e presenza tra i cittadini, fondamentale perché il centrosinistra torni credibile". Una scelta dovuta alle posizioni sempre meno di centro sinistra da parte del sindaco Calcinaro che in effetti poi è sceso in campo con l’altra parte, col candidato Acquaroli, e oggi è di fatto già assessore regionale: "Grazie ai tanti che si sono avvicinati al nostro percorso; a chi ha compreso lo spirito plurale e collettivo della nostra esperienza, che non era solo provare a ‘far eleggere una persona’ ma ritrovare una vera e propria bussola. Grazie a chi ha apprezzato la nostra coerenza, libera e civica, ma fedele ai valori del centrosinistra da sempre. Grazie a tutti coloro che mi sono stati accanto nel grande lavoro di questi mesi e che ritroverò, sono sicuro, per le prossime avventure. Complimenti ai quattro i consiglieri eletti".

Parla di prossime avventure Trasatti, sullo sfondo ci sono sempre le elezioni comunali della prossima primavera ed è facile immaginare che in qualche modo sarà della partita. Anche Alleanza Verdi e Sinistra commentano la sconfitta ma provano a guardare avanti, per un progetto che non si vorrebbe interrompere qui: "Alleanza Verdi Sinistra ottiene un buon risultato, ma decisamente al di sotto delle aspettative; che consente, comunque, alla sinistra progressista e ambientalista di tornare ad avere una rappresentanza in Consiglio Regionale dopo anni; e questo è di per sé, nel quadro generale molto difficile, un risultato importante. Continueremo le nostre battaglie per un lavoro sicuro e tutelato, per la sanità e l’istruzione pubbliche, per la tutela ambientale, per i diritti di tutti, dentro e fuori le Istituzioni".

