Trasferimento dei carabinieri, l’ira di sindaci e residenti:: "Così cala la sicurezza"

La notizia del possibile trasferimento del Comando della Compagnia dei carabinieri da Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio, continua a far discutere amministratori e residenti. La notizia emersa nei giorni scorsi ha finito per richiamare l’attenzione anche della popolazione, soprattutto per i possibili effetti che questo trasferimento comporterebbe nell’entroterra specie sul lungo periodo. "Il sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi sta preparando un documento – racconta il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli, città di riferimento per l’area montana – per la questione del trasferimento del Comando della Compagnia dei carabinieri e abbiamo dato pieno sostegno, siamo pronti a fare il necessario per mantenerlo. Il trasferimento della Compagnia dei carabinieri rappresenterebbe una perdita di servizi e un importante presidio per la sicurezza del territorio dall’area montana alla Valtenna. La presenza della Compagnia dei carabinieri nel territorio si è fatta notare con un presidio costante e questo rappresenta già un elemento percepito alla popolazione". "Servigliano farà il possibile per garantire la permanenza del Comando della Compagnia a Montegiorgio – sostiene il sindaco di Servigliano Marco Rotoni – non possiamo perdere un servizio che garantisce sicurezza ad un territorio già colpito da sisma del 2016. L’entroterra non può essere impoverito, perdere la Compagnia avrà effetti sul presidio del territorio". La Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio, fa da riferimento a 23 comuni su 40 della Provincia di Fermo, e più precisamente: Montefortino, Amandola, Montefalcone Appennino, Smerillo, Santa Vittoria in Matenano, Montelparo, Monte Rinaldo, Ortezzano, Monteleone di Fermo, Montottone, Monsampietro Morico, Belmonte Piceno, Servigliano, Falerone, Monte Vidon Corrado, Montappone, Massa Fermana, Montegiorgio, Magliano di Tenna, Francavilla d’Ete, Monte San Pietrangeli, Rapagnano e Torre San Patrizio comprendo un vasto territorio che va dall’area montana alla media Valtenna. Purtroppo quello che sembrava un progetto in via di valutazione, cioè il trasferimento della Compagnia da Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio, su cui si stava ragionando, sembra stia acquisendo contorni più definiti. In previsione di questo possibile trasferimento a Porto Sant’Elpidio, sembra sia già stata avviata la progettazione una struttura ex novo che dovrebbe ospitare proprio il Comando della Compagnia dei carabinieri.

Alessio Carassai