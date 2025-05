Trasferimento del Serd. I dubbi del Pd e della Cisl

Continua a far discutere l’eventuale trasferimento del Serd, Servizio delle tossicodipendenze da Porto Sant’Elpidio, a Fermo, in un immobile privato in zona San Marco alle Paludi. Trasferimento resosi necessario a causa dell’allagamento di settembre scorso della sede elpidiense. L’ipotesi, però, ha scatenato le proteste dei residenti, ma ha provocato anche le critiche per la scelta di uno stabile privato e non pubblico, che prevede quindi un eventuale esborso della già "povere" casse della sanità. Ad intervenire sulla vicenda è il consigliere comunale del Pd, Paolo Nicolai: "La questione da porre non è tanto l’impellente bisogno di spostare il Serd per lavori di riqualifica dell’attuale sede, come dice il direttore dell’Ast Roberto Grinta, ma nella manifestazione di indagine di mercato emanata a marzo e dove si fa esplicito riferimento ad un’ubicazione nel capoluogo di provincia; oltretutto nello stesso avviso non si dà proprio l’impressione che ci sia carattere di provvisorietà nella nuova sede. Il Serd ha un’oggettiva importanza e c’è bisogno di una pianificazione seria, con i vari livelli istituzionali a partire dalla direzione sanitaria fino ai sindaci coinvolti. Vorrei sapere se prima di tale manifestazione di interesse per trasferire il Serd da un comune all’altro il direttore Grinta aveva informato o si era coordinato con il nostro sindaco Calcinaro e il collega di Porto Sant’Elpidio. Ci sarebbe anche da capire se prima di cercare un’immobile privato la stessa Ast di Fermo abbia percorso la strada di una collocazione interna alle proprie strutture. E se tutto questo è stato motivo di confronto anche alla conferenza dei sindaci". Anche secondo Giuseppe Donati, segretario regionale della Cisl fp, sono condivisibili le critiche e le preoccupazioni espresse da più fronti: "Va detto che nella sede di Porto Sant’Elpidio, dopo le piogge di settembre vi sono importanti infiltrazioni d’acqua e alcune stanze sono inagibili soprattutto in caso di precipitazioni forti. Diciamo pure che il Serd è un servizio sanitario, che come tale non dovrebbe essere "confinato" rispetto ad altri servizi sanitari e sociosanitari. Se è vero che le dipendenze sono riconosciute come malattie, chi ne soffre non deve essere etichettato e allontanato dal contesto di cura. Sicuramente poi, come ha fatto notare qualcuno, va tenuto conto del contesto e quindi porre il Serd proprio nei pressi di una zona come Lido Tre Archi, non può giovare a nessuno. Sappiamo tutti il contesto difficile di Lido Tre Archi nonostante gli sforzi continui delle forze dell’ordine. Va poi salvaguardata la sicurezza di chi vi lavora. Quella palazzina è isolata da ogni forma di aiuto in caso di aggressione a infermieri, educatori o altri professionisti che vi opereranno ed in alcune ore del giorno resta pressoché isolata soprattutto nel periodo invernale quando già alle 16 si fa buio".

