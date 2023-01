Trasferimento della Bacci, ancora poche certezze

Nell’intento di dare alcune rassicurazioni ai genitori che, in questi giorni stanno iscrivendo i figli alle scuole medie, il sindaco Alessio Pignotti torna ad affrontare la questione del probabile trasferimento degli studenti della ‘Bacci’ quando saranno avviati i lavori di demolizione e ricostruzione del complesso scolastico con i soldi del Pnrr. "Siamo vincolati ad un progetto che è centralizzato dal Ministero e che, ad oggi non è ancora tornato al Comune, per cui non conosciamo le modalità di intervento. Ci stiamo muovendo per trovare soluzioni ma sarà necessario, per ogni decisione, tenere conto della progettazione che non è gestita da noi". Sono in corso contatti, costanti con la scuola e dopo il consiglio d’Istituto di mercoledì, dove l’amministrazione riferirà dei passi che sta compiendo, il sindaco Pignotti riferirà alla cittadinanza in maniera più circostanza e aggiornata. "Con gli uffici comunali – continuano dal Comune – e con l’aiuto di tecnici esterni incaricati delle valutazioni si sta cercando di trovare la soluzione più idonea, sotto ogni profilo, per ospitare gli alunni durante il periodo dei lavori. Gli edifici presi in considerazione sono al momento sia di proprietà comunale che di altra proprietà. Va detto, inoltre, che la delocalizzazione della popolazione studentesca resta, comunque, l’eventualità più sfavorevole nel caso in cui dovesse vincere un progetto che non consentisse la costruzione di un edificio distaccato rispetto alla posizione attuale".