Trasferimento medici di base, la minoranza chiede chiarimenti

Il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ con i consiglieri Elvinia Minnoni, Fabrizio Cesetti, Claudio Ferracuti e Luigi Ripani, chiedono all’Amministrazione spiegazioni sul trasferimento dei medici di base da Piane all’ospedale ‘Diotallevi’ del capoluogo. Una decisione che il sindaco Michele Ortenzi, insieme alla sua Giunta aveva annunciati circa un mese fa. "L’Amministrazione ha reso noto che da aprile i medici curanti sarebbero arrivati in paese – commenta Elvinia Minnoni -. Peccato però, che il problema non si risolva, infatti, anziché aggiungere nuovi medici sono stati semplicemente spostati. La comunità è composta da più zone, sicuramente l’area di Piane rappresenta quella più densamente popolata, crediamo sia importante garantire sia nel capoluogo sia a Piane la presenza dei medici di base, magari in forma alternata". In realtà questo servizio era già attivo presso una sede condivisa da tutti i medici di famiglia presso la sede di ‘Unimedica’ a Piane di Montegiorgio. Per questi motivi la minoranza ha presentato una interrogazione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale. "Nessun cittadino deve essere privato della sanità di prossimità – prosegue Minnoni -. Considerato che tale avvicendamento potrà essere un servizio per la popolazione del capoluogo, ma renderà scoperta Piane; considerato che in termini numerici la presenza dei medici in rapporto alla popolazione è comunque basso; evidenziando il fatto che non tutti i cittadini hanno la possibilità di raggiungere il capoluogo in maniera autonoma; riteniamo che tale servizio vada garantito in tutte le zone, almeno in quelle più poplate. Chiediamo pertanto al sindaco Michele Ortenzi di conoscere se sia stata valutata la possibilità di mantenere una sede dei medici di base anche per la zona di Piane".

a.c.