Trasferta francese per la Fermana . Walking Football

Ancora una trasferta internazionale per la Fermana Walking Football Over 50 di mister Giordano Paoloni e capitan Enrico Matteucci, che parteciperà alla ‘Nations Trophy Cup’, la Champions League del walking football, il 7 e 8 giugno, a Saint Porchaire in Francia. I gialloblu rappresenteranno l’Italia tra sette Paesi partecipanti: Jersey Fa- Jersey, Midland Irish- Irlanda, Asfa France- Francia, Red Dragons-Galles, Wandering Trilbys- Inghilterra, Walking Lions- Paesi Baschi. I canarini, dopo tre titoli nazionali, sono alla caccia del primo trofeo internazionale. "Grande soddisfazione nel ricevere, qualche giorno fa ad Ancona, ‘l’encomio nello sport per aver dato, con tanti successi sportivi, lustro e prestigio alle Marche’ dal presidente dell’assemblea regionale Dino Latini- ha fatto sapere il presidente Fabio Belà- il prossimo impegno, dopo il rientro dalla Francia, sarà il 4° Torneo Internazionale ‘Città di Fermo’, con la presenza record di 22 squadre: 7 italiane e 2 straniere".