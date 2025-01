Trasloco degli alunni, la protesta dei genitori

Hanno approfittato della visibilità offerta dall’apertura del ponte i genitori di Casette per protestare contro la chiusura della scuola materna e il trasferimento delle 4 classi (80 bambini) nel plesso di Castellano. ‘Si apre un ponte, si chiude una scuola’ si leggeva nei cartelli dei manifestanti. In altri: ‘Noi abbiamo i bambini, noi vogliamo la scuola’, ‘No scuola, no futuro’, ‘Più tasse meno servizi’. Tutti schierati ai lati del ponte, i genitori hanno cercato di bloccare il passaggio delle prime auto sul ponte, prima di attraversarlo e radunarsi tutti insieme (una cinquantina di persone). Quando, a un certo punto, il ponte è tornato off limits alle auto, sui social (dove c’era chi si premurava di aggiornare la situazione) i genitori erano additati come i responsabili del blocco del transito: hanno voluto chiarire. In effetti, la chiusura era perché c’erano delle pratiche da sbrigare prima di aprire al traffico. Il gruppo è rimasto compatto su un lato del ponte, determinato a non mollare e manifestando a gran voce il forte dissenso contro la decisione di chiudere la materna, apostrofando a più riprese l’ex sindaco Alessio Pignotti che, a un certo punto, li ha affrontati. Ne è una nata una discussione dai toni accalorati da ambo le parti, tra rivendicazioni, recriminazioni e accuse. E stamattina la protesta si sposta in Piazza Matteotti, sotto il Comune.