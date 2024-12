Trasloco degli studenti, i genitori: "Che senso ha?"

Delusione, amarezza e, insieme la ferma intenzione di non mollare e proseguire la battaglia per riportare la scuola infanzia pubblica a Casette d’Ete. Questi i sentimenti che ieri hanno animato i residenti della frazione più popolosa della città, nel vedere che a nulla erano valsi gli sforzi per produrre i documenti sullo stabile richiesti dall’ufficio tecnico. In realtà, come hanno più volte ribadito genitori e parroco, la richiesta era stata inviata a una mail sbagliata, tanto che la parrocchia ne è venuta a conoscenza praticamente quando tutto era già stato deciso e la delibera di trasferimento al plesso di Castellano già approntata. La decisione è stata presa peraltro senza neanche aspettare lo scadere dei 15 giorni di tempo che l’ufficio tecnico aveva concesso al parroco.

Non è stato lasciato niente di intentato, a Casette, per evitare il trasferimento a metà anno scolastico e, soprattutto, la chiusura della scuola pubblica e la perdita di un servizio così importante: . E tornano le incongruenze su una vicenda dagli aspetti surreali: "Se si sapeva – spiegano alcuni genitori – che lo stabile presentava delle problematiche, perché non è stato scritto nulla di nulla al riguardo nel contratto di rinnovo dell’affitto?" "Hanno fatto stare scientemente i nostri figli – si chiedono ancora alcune mamme e alcuni papà – in uno stabile che ritenevano inidoneo per tutto questo tempo?".

Intanto, ieri mattina, gli operai del Comune di Sant’Elpidio a Mare si sono presentati di buon’ora alla materna di Casette e hanno cominciato a caricare materiali da portare nel plesso di Castellano dove, dal prossimo 7 gennaio, subito dopo le festività natalizie, saranno dislocati gli 80 bambini, ovvero quattro classi rimasti orfani di una sede.

In realtà però, è ancora tutto da da vedere se andranno in ottanta a Castellano perché diversi genitori stanno valutando di portarli nei Comuni vicini. I genitori coinvolti dal trasferimento devono infatti giocoforza riorganizzare anche le dinamiche familiari per accompagnare i figli, dinamiche anch’esse stravolte: "Ben venga il trasporto gratuito che avrà un costo per il Comune. Ma allora, che senso ha non rinnovare un contratto d’affitto di 5.500 euro ogni quattro mesi almeno fino a giugno ora che i documenti chiesti ci sono, e poi sostenere spese notevoli per il trasporto? Ma qual è la ratio di tutta questa storia? A chi giova?".

Marisa Colibazzi