Trasloco dei carabinieri, Cesetti:: "Al territorio servono rinforzi"

"Servono più risorse umane per potenziare il controllo del territorio, un presidio fisso delle forze dell’ordine a Lido Tre Archi, ma tutto questo non deve intaccare la Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio". Questo il pensiero del consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti, nonché consigliere di minoranza a Montegiorgio, che ha voluto affrontare la questione sollevata nell’ultimo Consiglio comunale di Montegranaro dal sindaco Endrio Ubaldi, che fra le altre cose ha lanciato l’ipotesi di chiedere al ministero una terza Compagnia dei carabinieri per il territorio Fermano con sede a Fermo, Porto Sant’Elpidio e Montegiorgio proprio per andare ad offrire un ‘aiuto’ alle necessità della costa. "Come precisato dal sindaco di Montegranaro – spiega Cesetti – nella provincia di Macerata ci sono 4 Compagnie dei carabinieri, ma conta circa il doppio della popolazione della Provincia di Fermo. Allo stato attuale delle cose, non ci sono le risorse per poter pensare di ottenere una terza Compagnia a Porto Sant’Elpidio, sinceramente credo produrrebbe anche delle conflittualità con Fermo a causa della dislocazione territoriale. In linea di principio però concordo con l’idea del sindaco Ubaldi che vadano integrate le risorse destinate al Fermano con più uomini a disposizioni delle forze dell’ordine: magari una unità in più per la Stazione di Montegranaro, ma soprattutto un presidio fisso fra carabinieri, polizia e guardia di finanza a Lido Tre Archi con la gestione della sicurezza di tutta la costa Fermana che deve essere coordinata dal Comando provinciale di Fermo". Sulla questione Lido Tre Archi esiste già un progetto che è stato votato all’unanimità anche in Consiglio regionale, che secondo Cesetti produrrebbe immediati effetti senza pregiudicare l’assetto territoriale. "Il Consiglio regionale ha già votato – conclude Cesetti – una proposta da sottoporre al Ministero dell’Interno per la creazione di un presidio fisso di sicurezza a Lido Tre Archi, e di attivare un progetto sperimentale della gestione della costa avviando un protocollo d’intesa fra Prefetture di Fermo e Macerata e dei comuni di Fermo e Civitanova Marche. Questo ci permetterebbe di migliorare il controllo del territorio lungo la costa senza creare conflitti sulla divisione delle competenze, e soprattutto salvaguardando la Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio e la Stazione di Santa Vittoria in Matenano che svolgono un servizio essenziale".

Alessio Carassai