Trasloco dei carabinieri. Ortenzi: "Siamo contrari"

Il trasferimento della Compagnia dei carabinieri da Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio continua a scuotere le istituzione. Martedì durante il Consiglio comunale di Montegiorgio, si è aperto un acceso confronto fra il sindaco Michele Ortenzi e il consigliere di minoranza Fabrizio Cesetti che sulla questione piano di riordino dei carabinieri aveva presentato una mozione. "Il trasferimento della Compagnia di Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio è un atto di una gravità inaudita – spiega Cesetti – non si capisce perché la Prefettura a luglio 2023 presenta un bando per reperire un immobile a Montegiorgio da adibire a Compagnia dei carabinieri e vista che è andata deserta a settembre decide di spostare la stessa a Porto Sant’Elpidio. Ci sono poi conflittualità territoriali, Porto Sant’Elpidio dovrebbe gestire anche Lido di Fermo che si trova sotto Fermo, mentre la Compagnia di Fermo dovrebbe seguire anche i 23 comuni delle aree interne. Chiediamo al sindaco di impegnarsi a convocare il Comitato provinciale della sicurezza e sollecitare il Ministero per impedire che il trasferimento avvenga". "Condivido il fatto che la percezione di sicurezza nell’entroterra sia effetto anche dell’ottimo lavoro svolto dai carabinieri sul territorio – dichiara Ortenzi – e trovo insolita la divisione delle competenze territoriali. Dopo aver redatto un documento sottoscritto da 22 sindaci, abbiamo spiegato la nostra contrarietà al trasferimento della Compagnia al prefetto e al ministro. Voteremo però contro la mozione della minoranza perché chiede l’impegno del sindaco a fare cose fatte". Sulla questione è intervenuto anche il vice presidente della Giunta regionale Filippo Saltamartini. "La materia è di competenza esclusiva dello Stato e non della Giunta, o del Consiglio regionale – sostiene in una nota Saltamartini –. La Regione dopo tanti anni in cui non era stato fatto nulla sul tema, ha investito risorse molto importanti, destinando più di 500.000 euro ai Comuni per la riorganizzazione dei sistemi di polizia locale, finanziando telecamere, sistemi di monitoraggio delle targhe e soprattutto interventi diretti di ammodernamento dei parchi tecnologici e delle autovetture. Ci stiamo occupando dei problemi dei marchigiani con concretezza. Quello che emerge è che il Pd nei 25 anni di governo non ha mai finanziato con neppure un euro la sicurezza integrata che è un compito specifico delle Regioni".

Alessio Carassai