Trasloco dei carabinieri, Ubaldi:: "Alla costa serve un aiuto in più"

In materia di sicurezza e di riorganizzazione dei presidi delle forze dell’ordine del fermano, a Montegranaro l’auspicio è per un potenziamento dell’organico della locale stazione, inoltre benvenga una terza compagnia dei carabinieri sulla costa, a Porto Sant’Elpidio: è con questa posizione che l’amministrazione comunale del sindaco Endrio Ubaldi si inserisce nella discussione in corso, e riguardo la quale Amministrazione che, su questo fronte, può contare sul supporto del gruppo Avanti Montegranaro per qualsiasi iniziativa venga proposta prossimamente, di concerto con altri Comuni. "Con i capigruppo consiliari e l’intera maggioranza siamo assolutamente favorevoli a future iniziative finalizzate al potenziamento dell’organico delle forze dell’ordine sia a Montegranaro – dice Ubaldi – ma soprattutto, in questo momento, anche nel territorio della provincia di Fermo". In queste ultime settimane, si è fatto un gran parlare dell’ipotesi di una compagnia a Porto Sant’Elpidio sulla quale Ubaldi ha approfondito la problematica con esponenti politici del territorio e con i suoi colleghi sindaci. "Si è fatto un gran parlare dello spostamento della compagnia di Montegiorgio, la seconda della nostra provincia, a Porto Sant’Elpidio. Sembra che, attualmente, si stia un po’ rallentando su tale ipotesi ma – specifica Ubaldi – consideriamo che in Provincia di Macerata ci sono 4 compagnie dei carabinieri per cui, conoscendo le criticità del territorio, non sarebbe male se ci fosse una compagnia in più lungo la costa". Ma Ubaldi non perde di vista la situazione della caserma dei carabinieri di Montegranaro dove "ci sarebbe bisogno di almeno un’unità in più nell’organico". Tirando le conclusioni, per Ubaldi "una eventuale compagnia a Porto Sant’Elpidio non esclude assolutamente la permanenza del presidio nell’entroterra fermano e soprattutto nella zona montana. Qualsiasi iniziativa sarà posta in essere, la faremo insieme ad altri sindaci e, laddove se ne ravvisasse la necessità ne daremo conoscenza nel prossimo consiglio. Saremo in prima linea".

La chiosa finale: "Mi fa piacere che Avanti Montegranaro abbia dato il suo fattivo contributo pensando anche a un ordine del giorno condiviso. Sarebbe bello che aderissero tutti i Comuni (per la compagnia di Montegiorgio sono 22) ma non deve essere una questione di campanile tra una compagnia esistente e un’altra potenziale".

Marisa Colibazzi