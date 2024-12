Il Pd ha fatto accesso agli atti sul cantiere della materna di Castellano (in vista dell’arrivo degli 80 alunni di Casette) che per l’Ast non era a norma: "Ma la committenza, specie se pubblica, deve assicurarsene con direttore dei lavori e responsabile sicurezza. Chi sono? Vogliamo vedere progetti, autorizzazioni, piano sicurezza, ditta. Non c’è neanche il cartello di cantiere esterno dovuto per legge".

Marisa Colibazzi