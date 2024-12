Trasloco della scuola di Casette, il Pd richiede l’accesso agli atti

Il Partito Democratico ha provveduto, nei giorni scorsi, a protocollare una richiesta di accesso agli atti in merito alla vicenda dell’annunciato trasferimento della scuola dell’infanzia di Casette d’Ete. "Parecchi sono gli interrogativi sorti in merito a questa vicenda sui quali occorre fare piena luce, e sulle conseguenti responsabilità amministrative. Se la struttura non era a norma, perché si è proceduto al rinnovo senza pretendere l’esecuzione dei lavori necessari? Vi sono state delle diffide nei confronti del locatore? Ancora, se si è scelto di rinnovare il contratto di affitto per un solo anno, è evidente che l’amministrazione Pignotti/Greci intendeva lasciare la struttura, ed allora perché non si è fatto nulla in un anno per individuare il sito alternativo, predisporre una progettazione e stanziare i fondi per l’adeguamento dello stesso? Se questo era il “progetto“, ci chiediamo perché procedere con assoluta mancanza di trasparenza nei confronti della parrocchia locataria, della direzione scolastica interessata, dei cittadini di Casette d’Ete e del Consiglio Comunale? Il tentativo, da parte della coppia Pignotti-Greci, di dire che è “colpa del Commissariamento “ altrimenti avrebbero risolto non tiene, perché non ci si risolve a fare una operazione del genere in prossimità della scadenza del contratto! Vogliamo anche sapere se e perché non è stato pagato il canone di affitto alla parrocchia"