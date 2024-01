Trasloco delle tamerici, altro stop al progetto

"Non tutte le ciambelle riescono col buco", come dire "non tutti i piani vanno a buon fine" è il noto proverbio che ben rappresenta la situazione in cui è venuta a trovarsi l’esecuzione del progetto tanto caro all’amministrazione comunale di Porto San Giorgio di "traslare" le piante di tamerici da ovest, dove si trovano attualmente, con funzione spartitraffico, ad est del lungomare. Quindi, nonostante le tante proteste, la raccolta di firme, le assemblee ed i sit -in di contestazione l’amministrazione comunale prosegue imperterrita nell’idea, invero all’apparenza un po’ pazza, di spostare sul lato est tutte le 58 piante presenti sul lungomare, ponendone ognuna in una vasca quadrata di un metro per ogni lato e un metro di profondità. Però non avevano fatto bene i conti e considerato in maniera precisa il percorso da seguire. Sta di fatto che avevano previsto di allineare le piante traslate, ognuna a 5 metri dall’altra, su un percorso che andava a sovrapporsi a quello sottostante la condotta dell’acquedotto, pertanto impraticabile. Tutto da rifare ma non è facile: "Le tamerici costituiscono un bene prezioso, un patrimonio storico inalienabile della città di Porto San Giorgio, quindi appartengono a tutti e vanno senza dubbio salvaguardate". E’ il messaggio lasciato nei pressi delle tamerici in occasione del sit-in promosso circa un mese fa da tutte le sigle ambientaliste a tutela delle piante stesse e contro la volontà del’ammistrazione comunale di eliminarle. A far data dal sit-in quelle essenze arboree sono scomparse dai radar. I sangiorgesi forse si sono messi il cuore in pace rispettto alla sorte riservata loro dall’amministrazione? Certamente no. Restano per la grande parte contrari al fatto che vengano rimosse dal sito in cui hanno vissuto per oltre 50 anni svolgendo quel ruolo prezioso per la vita umana che la natura ha loro assegnaato, come ad ogni essenza arborea. Sradicheranno le tamerici per poi ripiantarle, nell’ambito dei lavori di riqualificazione del lungomare. Un’operazione molto costosa, un’operazione senza senso. Quali siano i motivi del trasloco, deciso dalle teste pensanti del Comune, non è dato saperlo. Nessuno lo ha mai spiegato e la gente normale come noi fa fatica a capirlo. A meno che non serva a recuperare una manciata di parcheggi che farebbero piacere agli operatori. Significherebbe però svendere un angolo pregevole della città per un piatto di lenticchie.

Silvio Sebastiani