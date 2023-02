Trasporti, benessere e meccanica La Cna: "Cari giovani, il lavoro c’è"

di Angelica Malvatani Se non insegniamo ai ragazzi il valore del lavoro, dell’impegno, della creatività, del sacrificio non andremo mai da nessuna parte. È un coro unanime quello che si leva dal mondo produttivo fermano, da anni impegnato a cercare di orientare le scelte di futuro dei giovani fermani. Si ragiona con le scuole, con gli enti locali, con le famiglie, e poi alla fine il quadro resta lo stesso: non si trovano tecnici specializzati, i giovani faticano ad entrare nel mondo del lavoro, a volte si rifiutano proprio di farlo. Secondo Emiliano Tomassini, presidente Cna provinciale, è tempo di cambiare mentalità, di ricostruire dalle basi: "Dobbiamo ricordare che le case, le strade, tutto quello che abbiamo intorno ha avuto bisogno di manovalanza, oggi possiamo chiamarli tecnici ma si trattava del muratore, dell’elettricista. In passato si faceva la gavetta, anche prestissimo, oggi veder lavorare un ragazzo sembra uno scandalo". Per Tomassini è essenziale dare valore al concetto di lavoro, sgravando le aziende dei costi per i dipendenti e valorizzando invece l’impegno anche degli apprendisti: "Bisogna parlare con le famiglie, ci si prova sempre ma nessuno li manda a lavorare per i piccoli stipendi iniziali. Se ci fosse uno sgravio fiscale per...