Trasporti e mense scolastiche. La minoranza attacca sui costi

"E’ stato pubblicato il nuovo tabellario per le tariffe del servizio mensa e trasporto per l’anno scolastico 2025-2026, ma l’Amministrazione non ha mai risposto alle nostre interrogazioni sulla questione". Sono le parole di Elviania Minnoni, consigliera del gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, che in più occasioni, ha sollevato perplessità sulle scelte adottate in materia. "Troviamo grave e tutt’altro che corretto – spiega Elvinia Minnoni - non voler trattare i temi nelle sedi preposte. Oltre alla prima interrogazione di gennaio 2025, ci sono tanti altri atti che ancora aspettano ‘nel cassetto’ la disponibilità da parte della maggioranza di convocare i Consigli comunali per poter essere equamente discussi. L’Amministrazione dovrebbe ricordare che la minoranza svolge il suo lavoro per consentire un contraddittorio democratico, e soprattutto, per dare risposte concrete ai cittadini. Risposte che, a quanto pare, non sono importanti per la Giunta attuale che non risponde".

Il nodo più volte affrontato, la volontà da parte dell’Amministrazione di voler agevolare le nuove iscrizioni. Infatti, secondo la minoranza, ci sarebbero sensibili riduzioni per le famiglie che iscrivono i loro bambini al primi anno del ciclo scolastico, sia per il servizio mensa che per il trasporto scolastico. Nel caso del trasporto scolastico anche delle agevolazioni per i bambini residenti fuori da territorio comunale. "L’Amministrazione si è concentrata a premiare i nuovi iscritti – continua Minnoni - senza applicare la medesima misura per gli studenti già iscritti. Nell’interrogazione avevamo chiesto di conoscere se intendevano eliminare questa disparità di trattamento. Le domande sono rimaste inconsiderate, ma nel nuovo tabellario tali discriminazioni restano, infatti, non sono stati applicati i valori agevolati per i redditi Isee per tutti gli studenti. Aspetto che non interessa la maggioranza, ma che interessa noi. Molte famiglie montegiorgesi faticano ad arrivare a fine mese: oltre agli impegni che i nostri Amministratori hanno al di fuori dal paese nel quale sono chiamati, ricorderei che questo tema, e gli altri già sottoposti ed ancora in attesa di risposta, riguardano eccome chi amministra il nostro Comune, che dovrebbe tutelare il bene di ognuno con misure egualitarie e di sostegno. Anche ‘gli altri bambini’ come riportato nella tabella, hanno diritto ad una tariffa consona alle proprie possibilità".