Trasporti scolastici: approvate le tariffe per il nuovo anno

L’amministrazione comunale ha aggiornato ed approvato le tariffe per il trasporto scolastico del 2025. In pratica ha confermato le quote del 2024, calcolandovi però l’aumento del tasso d’inflazione programmato dell’ 1,8%. Gli importi: quota mensile per ogni alunno 20,89 euro comprensivi d’iva al 10%, quota mensile di 2 o più fratelli 15,10 euro, quota mensile per utilizzo parziale del servizio per ogni alunno 13,93, solo andata o ritorno, compresi l’andata e il ritorno dei rientri. Sono due le rate a carico degli utenti: rata al 31 marzo 2025 per un figlio unico 45, per due o più fratelli 40. La tariffa per l’utilizzo parziale 42. La seconda rata è di 125 euro per i figli unici, 91 per 2 o più figli, e 83 per utilizzo parziale. Confermate anche le tariffe a carico degli alunni non residenti. Mensile per un figlio unico 21,49 euro comprensivi d’iva al 10% mensile per 2 o più figli 15,27 utiizzo parziale del servizio 14,13 euro.