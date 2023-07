Trasporto Sanitario: Criticità a Porto Sant'Elpidio

Tra i punti di cui si dovrà discutere stasera, in consiglio comunale (ore 20), ce n’è uno presentato da Annalinda Pasquali (Pd) sull’organizzazione del trasporto di emergenza e sanitario regionale per evidenziare delle criticità per le quali servono "risposte adeguate e immediate, per evitare, a strettissimo giro, il collasso di tutto il sistema di trasporto sanitario" e per impegnare gli amministratori "a sostenere le istanze consegnate da Anpas Marche (Associazione Pubbliche Assistenze) e Cri alla Regione, prima che il nuovo piano socio sanitario approdi in consiglio regionale". Cosa sta accadendo? "Dal 1 gennaio a tutt’oggi, tutto il trasporto sanitario (di emergenza e programmato) è sprovvisto di un qualsiasi accordo formale rispetto ai reciproci impegni convenzionali, comprese le modalità di rimborso delle spese sostenute" afferma la Pasquali, pensando anche alla situazione in cui si sta trovando la corposa realtà della Croce Verde cittadina. Nella nota che Anpas e Cri hanno consegnato alla Commissione regionale sanità hanno messo a fuoco i principali aspetti sui quali è necessario intervenire. In primis, le Ast provinciali dovrebbero parlare tra loro per coordinare i trasporti programmati per evitare che un’ambulanza parta da Fermo per trasferire un paziente ad Ancona e rientri vuota mentre, magari, nello stesso momento, un’altra ambulanza parte da Ancona per Fermo per rientrare anch’essa vuota. "Un’unica centrale – sostiene la Pasquali – consentirebbe di dimezzare i viaggi e ottimizzare tempi e costi". Va nella direzione di snellire le verifiche delle rendicontazioni delle Pubbliche Assistenze, la proposta di delegare questa incombenza alle Reti Associative Nazionali per poi consegnare il materiale pronto al rimborso alle Ast che, a quel punto, non si rapporterebbe più con 79 associazioni convenzionate.