Trattativa avanzata per la cessione delle quote Fermana al gruppo internazionale

Continua a muovere passi in avanti la trattativa per la cessione delle quote di maggioranza della Fermana al gruppo internazionale (ambito di lavo edile, alberghiero e anche casinò), con interessi sull’isola di Malta e rappresentato dall’intermediario Francesco Pileri (nella foto). Per conto del gruppo è proprio il ternano, ex manager di Loris Capirossi al tempo del mondiale vinto in 125, a tessere le fila e rappresentare il frontman di una trattativa nella quale credono fermamente sia Gianfilippo Simoni che Federico Ruggeri. A testimonianza della loro fiducia le interviste rilasciate di recenti piene zeppe di fiducia in questi investitori oltre ai continui feedback sul profilo social dello stesso Pileri. Insomma loro ci credono fermamente ma al momento purtroppo nessun giudizio è possibile dare visto che non si conoscono i nomi degli interessati e resta complicatissimo individuarli.

C’è di sicuro che contatti tra le parti, attraverso i rispettivi tecnici, sono già avvenuti nella giornata di lunedì confermati dalle stesse parti. Ma poi è stato lo stesso Francesco Pileri, che usa in maniera molto esplicita i propri social, a confermare che un faccia a faccia ci sarà nella giornata di lunedì proprio nei pressi di Fermo tra lui, Simoni e Ruggeri. Obiettivo? Preparare al meglio la fase di chiusura della trattativa che indicativamente dovrebbe avvenire non oltre il 25 maggio. Il luogo dell’incontro? Considerando che proprio la sede di Clinicalab della famiglia Simoni è stata teatro delle varie trattative svolte nel corso degli anni, probabile che sia stata scelta ancora una volta per la riunione di lunedì.

Tanti i temi da trattare partendo dalla questione relativa alla ristrutturazione del debito che deve procedere in tal senso e che è condizione necessaria. Poi la chiusura della stagione corrente per la quale lo stesso Ruggeri, ha confermato che non ci sono problemi e che l’esercizio finanziario sarà chiuso al 30 giugno senza problemi. Possibile ma la questione dei rimborsi agli atleti (almeno 4 o 5 ancora mancanti) sono uno scoglio da risolvere indubbiamente per evitare che ci siano possibili vertenze degli atleti le quali andrebbero a pesare sulla classifica del prossimo anno; a queste non vanno mai dimenticate altre questioni con collaboratori e fornitori, anche delle stagioni addietro, che attendono il saldo.

Poi la parte della programmazione sia per il budget, nel quale occorre considerare la quota annuale della futura rateizzazione (70-75mila euro, ndr) prima degli obiettivi e della struttura dirigenziale e tecnica. Insomma tanto di cui parlare nell’incontro di lunedì prossimo anche se tra ok e mi piace, l’intesa tra gli attori finora in campo sembra consolidarsi sempre di più.

Roberto Cruciani