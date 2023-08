Trattore si ribalta e vola nel dirupo Agricoltore 60enne muore sul colpo

Doveva essere un normale giorno di lavoro come tanti altri, da svolgere nella sua campagna, ma proprio lì ha incontrato la morte. Questo il tragico destino che ha colpito Filippo Monaldi, di 60 anni residente a Monsampietro Morico, morto a seguito dei traumi riportati in un incidente accaduto mentre era alla guida del suo trattore, precipitato in un dirupo di oltre 60 metri. Era il primo pomeriggio di ieri, quando Monaldi stava lavorando con il suo trattore cabinato nel terreno adiacente la sua abitazione in via Ubrico, la zona periferica che da Monsampietro Morico conduce alla frazione comunale di Sant’Elpidio Morico. Per cause in corso di accertamento (non è chiaro se per una manovra sbagliata o un possibile malore avvertito all’improvviso) l’uomo al volante del trattore ha perso il controllo del mezzo, che è precipitato in un dirupo, capovolgendosi su stesso più volte per oltre 60 metri di profondità, prima di fermare la folle corsa.

Durante l’incidente, dal trattore si sono staccati diversi pezzi del telaio e del motore, mentre la cabina è riuscita a rimanere pressoché intatta.

A dare l’allarme ai soccorsi sono stati i familiari di Monaldi, impotenti dinanzi all’accaduto. Sul posto sono subito intervenuti il personale medico e sanitario del 118 e le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo e del distaccamento di Amandola. Con loro, vista la difficoltà pratica delle operazioni di soccorso, è intervenuto l’elicottero del nucleo di Pescara che ha permesso ai vigili del fuoco di calarsi nel dirupo con l’ausilio del verricello per raggiungere e recuperare l’uomo. Purtroppo però, ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano ed il personale del 118, altro non ha potuto fare che costatarne la morte. Filippo Monaldi non ce l’ha fatta. Non è riuscito a sopravvivere ai gravi traumi riportati nell’incidente.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente a Monsampietro Morico dove Monaldi è nato ed era molto conosciuto e stimato da tutti, così come da tanta gente dei paesi limitrofi. Padre e nonno appassionato alla famiglia e al suo lavoro, molto legato alla chiesa, sempre pronto ad aiutare la gente. "Il dramma della famiglia Monaldi ha scosso la nostra comunità – dice il sindaco Romina Gualtieri – dove Filippo era conosciutissimo e stimato per il suo carattere e per essere una gran brava persona. Sempre attivo nella Pro loco e in altre associazioni locali, disponibile, buono d’animo, simbolo della socialità. A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e della comunità che tanto lo ha amato, mi stringo al dolore della famiglia Monaldi".

Paola Pieragostini