Trattori ancora alla carica. La protesta si amplifica: "No agricoltori, no futuro": "In ginocchio per i debiti"

Suonano il clacson e chiedono scusa per i disagi ma hanno bisogno di far sentire la loro voce e si affidano al motore del trattore per farlo. Sono tornati sulla strada gli agricoltori del territorio, il 7 febbraio erano sulla costa, stavolta hanno attraversato la città per tutta la giornata di ieri, in mezzo al traffico, con la pioggia e tutto il malumore accumulato da mesi, forse anni di mancate risposte e di complicazioni sempre più grandi. per tutto parla Alex Paolucci, giovane agricoltore che ha ancora voglia di credere in un futuro certo per un settore che parla di qualità, di salute, di attenzione per l’ambiente: "Eppure molte aziende sono a rischio, non riusciamo più a reggere, a fine anno i conti si fanno male. Soffriamo di concorrenza sleale, di eccesso di burocrazia, di costi esagerati. L’innovazione che dobbiamo fare, con nuovi mezzi, vuol dire rispettare l’ambiente e dunque investire con tecniche agronomiche complesse, a impatto zero, a residuo zero. Facciamo un’agricoltura di nicchia e un prodotto di altissima qualità, lo esportiamo e ci viene invidiato in tutto il mondo, poi però abbiamo costi altissimi, a inizio anni facciamo magazzino e troviamo poi gasolio, concimi e sementi che ci costano il triplo". Chiedono garanzie perché si possa fare impresa, gli agricoltori, non possono spendere e potenziare le loro attività senza sapere poi quello che si riuscirà a recuperare: "Lavoriamo e spendiamo e non sappiamo quanto ci sarà valorizzato il prodotto che facciamo, andiamo contro ogni principio del fare impresa. Siamo stanchi, siamo messi in ginocchio dai debiti, se i conti non tornano dobbiamo chiedere soldi. Le risposte avute finora non ci bastano. Potevamo stare a casa, con le nostre famiglie, ma siamo qui per dare attenzione ad un problema che non vogliamo venga dimenticato. Se il km 0 non ha valore rischiamo di perderlo, è una qualità che perdiamo. Speriamo in qualcosa di concreto che difenda le nostre eccellenze".

Una cinquantina i trattori che hanno partecipato al corte, le aziende fermane hanno intenzione di organizzarsi in un gruppo stabile che possa muoversi con una voce sola nei confronti con le istituzioni. La base della protesta di ieri era al parcheggio del multisala, gli altri poi hanno attraversato Fermo passando per le strade principali, con i cartelli che chiedono il giusto prezzo per i prodotti made in Italy, per un’Europa che rischia di far sparire le nostre eccellenze: "No agricoltori, no futuro", recitano i cartelli e poi: "Hai mangiato oggi? Ringrazia gli agricoltori". Su tutto la bandiera tricolore, per ricordare che il nostro paese è grande anche per la qualità della vita, per la cura del territorio che solo un’agricoltura di qualità può garantire, per i prodotti che fanno della nostra alimentazione un modello nel mondo.

Angelica Malvatani