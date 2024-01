’Traviata’ apre la stagione

Primo appuntamento con la stagione operistica al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, in scena una delle più grandi opere liriche del patrimonio italiano ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi. L’evento stasera alle 21,15, e sarà portato in scena da Samantha Sapienza, Giammarco Latini, Ettore Nova e Giada Zecchi, con la partecipazione del coro ‘Lirico Romano’ diretta dal maestro David Boldrini. Come tradizione il teatro di Montegiorgio torna ad ospitare la lirica, che verrà proposta al pubblico in forma semi scenica, cioè con parte strumentale ridotta, ma che offre l’opportunità di ascoltare musiche e brani che catturano i sensi. Il programma della stagione è curata dall’associazione ‘Dms’ quest’anno in collaborazione con il Rolf. L’opera in tre atti, racconta la storia di Violetta, giovane cortigiana parigina, che per amore di Alfredo decide di cambiare vita, di abbandonare Parigi, i suoi lussi e le sue trasgressioni, e di trasferirsi in campagna.