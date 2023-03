Traviata e censure: tensione in Consiglio

Un vago nervosismo, scarso entusiasmo nel dover riprendere di nuovo la questione dell’opera liricala Traviata, censurata a Fermo per gli studenti, tornata alla ribalta in Consiglio comunale su interrogazione del Partito Democratico. È il consigliere dem Paolo Nicola a chiedere il perché di una scelta che ha visto la messa in scena dell’opera solo in forma di concerto per le scuole, le ragioni della posizione presa dal sindaco e poco condivisa dal presidente del Consiglio, per nulla commentata dall’assessore alla cultura Micol Lanzidei.

Il sindaco Paolo Calcinaro torna a difendere con forza la sua scelta, sottolineando pure con forza che di ben altre emergenze è fatta la sua quotidianità da sindaco. "In ogni caso nessuna volontà di censurare nulla – ha detto in replica all’interrogazione –, si è fatto da noi il primo Marche pride, sono argomenti su cui prendiamo sempre posizione. La questione problematica è che ci siamo trovati e non doveva accadere, a metà dicembre con uun cambio della trama, c’erano scene che obiettivamente potevano essere oggetto di rivendicazione nei confronti del pubblico minorenne, parliamo di studenti delle medie, la Rete Lirica ci diceva di un alert, ci potevano essere delle scene delicate, la scena dell’evirazione e di una sessualità sadomaso, abbiamo trovato amministrazioni in cda che non volevano metterla proprio in calendario. Non è stata la nostra idea, la Fondazione lirica parlava di scene degni di attenzione, su un terreno così delicato nessuno ha la verità in tasca. Le famiglie si potevano porre il problema, magari ci potevano essere interrogazione di toni opposti, c’è stata un po’ di banalizzazione. Non è stata censurata la Taviata trans, era il tipo di scena che poteva essere crudo". Nessun commento sulle dimissioni di metà della commissione pari opportunità, nata pochi mesi fa, e già senza più una guida si parla di altro.

Buone notizie ci sono per Capodarco, il consigliere di minoranza Interlenghi torna a chiedere sicurezza e vivibilità in contrada Valloscura, magari anche una casetta dell’acqua che qui manca. È l’assessore alla viabilità Mauro Torresi a parlare di un nuovo camminamento lato nord per 95 mila euro e si stanno facendo i progetti, è previsto il passaggio dei vigili oltre all’acquisto di un autovelox che nel giro di un mese sarà pronto.

Angelica Malvatani