"Traviata? Scelta sbagliata Ma la politica non c’entra"

Solo la musica e le voci, per le immagini si sono fatti bastare l’immaginazione. È andata in scena così ieri pomeriggio la Traviata, per gli under 30, l’amministrazione comunale ha scelto di non mostrare la versione del regista Luca Baracchini con la sua interpretazione della protagonista Violetta in chiave transgender. Tutto esaurito intanto il teatro per la messa in scena di domani sera che, invece, sarà integrale e al pubblico toccherà il giudizio. Secondo il presidente del Consiglio, Francesco Trasatti, sarà proprio il pubblico del teatro dell’Aquila a dire se quella versione è giusta, inopportuna, forte o emozionante, fastidiosa o commovente: "In fondo, il teatro è questo – spiega Trasatti – è emozione e deve per forza suscitare una reazione. E non è detto che debba essere un assenso per forza, può essere anche un fischio ma non si può cancellare questo".

Trasatti non avrebbe cancellato la versione originale per le scuole, magari si poteva cogliere l’occasione per una riflessione: "La mia posizione sul tema è più vicina a quella di Fano (nella foto) che ha scelto di andare avanti, mi sarebbe piaciuto lasciare libertà di scelta alle famiglie e agli insegnanti di decidere cosa fosse meglio per loro. È vero però che abbiamo avuto ritardi della comunicazione, anche come direttivo della Fondazione rete lirica. Sapevamo del bando internazionale con circuito opera Lombardia e il Ministero cultura e ci agganciavamo al progetto Traviata. Hanno partecipato in 60 e poi è stato scelto il progetto, sul taglio che l’opera aveva a quel punto siamo arrivati in ritardo. Ed è altrettanto vero che anche Fano lo ha saputo come noi e ha fatto una scelta diversa. A Fermo c’è stato un eccesso di zelo, in buona fede, relativamente ad alcune scene giudicate forti su un uditorio scolastico. Questo è avvenuto, non è una censura politica, ne sono certo. Non credo che ci sia stata e non c’è nessun tipo di critica all’assetto transgender, c’è stata la paura che alcune scene forti potessero turbare i ragazzi. Io avrei lasciato che fosse il pubblico a scegliere quello che preferiva fare, da membro del cda prendo atto della linea del sindaco, con rammarico ma vorrei anche in questo caso cercare di andare oltre alle polemiche e trovare una quadratura nell’inciampo, la buonafede c’era". Trasatti ricorda che l’amministrazione Calcinaro non si è mai tirata indietro su queste tematiche: "Mai messe in discussione cose fondamentali, dalle unioni civili, alle mozioni sulla 194 o sulla legge Zan, stavolta c’è stato il timore che certe scene potessero dare fastidio, sono convinto anche da questo inciampo se ne possa trarre qualcosa di positivo. Mi dispiace che sia una polemica politica, oscura un lavoro che si è fatto, adesso dobbiamo rilanciare sul tema, ci sono gli elementi per farlo. L’opera è anche questo, è bella la classicità ma anche la ricerca e nuove interpretazioni ed è interessante capire le reazioni del pubblico, è anche questo il teatro. Quello che andrà in scena domani sera avrà fatto discutere e avrà suscitato comunque un sentimento, anche nello scandalo".

a. m.