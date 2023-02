Un grande successo, teatro pieno, applausi, tanti sorrisi, pochissime critiche. È andata così la serata all’opera per la città di Fermo, in scena la Traviata nella versione integrale e contemporanea immaginata dal regista Luca Baracchini e il suo staff tutto under 30. Una versione che raccontava di un malessere profondo, di quanto possa fare male il pregiudizio, di come la diversità faccia paura. E come deve fare l’arte quando è libera, qualcuno ci ha visto un messaggio forte, altri ne hanno colto la delicatezza e la sensibilità, molti ci hanno portato i figli minori, pochissimi, quasi nessuno, si sono scandalizzati. Il sindaco Paolo Calcinaro, che ha scelto di mettere in scena l’opera in versione solo musicale per i giovani, incassate anche le critiche della commissione pari opportunità comunale che avrebbe voluto una maggiore condivisione, torna a parlare della vicenda e, a quinte chiuse, sottolinea: "Ma veramente qualcuno può pensare che sia stata riadattata a concerto la serata per le scuole de La Traviata perché Violetta, la protagonista, era poi un uomo che si sentiva donna? Chi lo dice o non conosce il supporto già dato a momenti importanti del movimento Lgbt regionale o strumentalizza o magari non conosce bene le motivazioni. L’opera, per come ci è stata presentata, conteneva scene che onestamente non sono da scuole medie: il protagonista che fa il gesto di una autoevirazione, il richiamo al sesso sadomaso. Questo sì è stato oggetto di valutazione, nostra come della Fondazione Lirica che, con estremo ritardo, ci ha segnalato le criticità e ci ha suggerito lo spettacolo con un bollino ‘consigliato ai maggiori di 14 o 15 anni’. E noi facciamo un percorso per le scuole da anni e poi lascio le medie, e non solo, a casa?". Il sindaco ribadisce che la Fondazione, che il Comune ha fatto nascere e a cui il Comune si appoggia, non doveva far arrivare in scena uno spettacolo diverso da quello presentato ad agosto: "Poi certo, in questo campo tutte le opinioni sono legittime e rispettabili e magari se ne potevano assumere di più, come quelle della Commissione Pari Opportunità: però credo sia fondamentale far capire come la criticità non era certo il tema ma alcune rappresentazioni".