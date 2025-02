Travolta a 14 anni sulle strisce pedonali della Statale Adriatica

Altidona (Fermo) 28 Febbraio 2025 – Una ragazza di 14 anni è stata trasportata all’ospedale Torrette di Ancona, a seguito dei traumi riportati dopo essere stata investita da un’auto.

La 14enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali nel tratto della Statale Adriatica a Marina di Altidona, in compagnia di un’amica. Erano le 20 circa, quando, per cause in corso di accertamento, è stata investita da un’auto che stava viaggiando in direzione nord.

Nell’impatto la ragazza è stata scaraventata a terra battendo violentemente sull’asfalto, riportando vari traumi. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde Valdaso che ha ritenuto necessario il trasferimento della 14enne all’ospedale Torrette di Ancona. Illesa l’amica della ragazza ferita.