Travolto dal bus Marcia in ricordo di Jaghunar

Ieri la riconsegna della salma del piccolo Jaghunar alla famiglia che, così come prevede la loro religione, ha disposto la cremazione dopodiché (si tratterà di attendere qualche giorno) saranno celebrati i funerali nel tempio sikh di Porto Sant’Elpidio. Funerali ai quali può partecipare chiunque perché, al di là dei riti religiosi, è sempre motivo di grande conforto la vicinanza della gente a una famiglia che sta vivendo un momento così difficile e duro da superare. Intanto, la frazione di Casette d’Ete si è prodigata nell’organizzare iniziative che facciano sentire i genitori del piccolo Jaghunar parte di una comunità e che non saranno lasciati soli. E la riprova che una diversa religione non deve mai dividere, arriva proprio con il momento di riflessione che la parrocchia di Casette d’Ete ha voluto proporre per questa sera, in accordo con la famiglia del piccolo Jaghunar, dalle 21, nella chiesa del Ss Redentore: "Con la meditazione della via crucis saremo vicini al dolore di questa famiglia che sta vivendo il suo calvario. Sono tutti invitati a partecipare".

Infine, domani, si terrà una breve marcia simbolica, organizzata in maniera spontanea dai residenti "per stringerci accanto e sostenere la famiglia che ha perso il suo piccolo bimbo nel tragico incidente di lunedì". Il ritrovo è presso i giardini di via Nenni, da dove muoverà la passeggiata fino all’abitazione della famiglia, "dove si potrò lasciare un piccolo pensiero, un palloncino, un pelouche o comunque qualcosa che provenga dal cuore".