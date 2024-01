Travolto dal trattore, l’uomo è fuori pericolo

Si sono rivelate molto meno gravi di quanto ipotizzato nell’immediatezza dell’incidente, le condizioni dell’87 enne residente in via Pescolla che mercoledì, intorno alle 12,40 mentre era nel capanno vicino casa, per cause da accertate, è finito sotto il trattore che si era sfrenato. Immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale regionale di Ancona con l’eliambulanza, e subito sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, in particolare per verificare le condizioni del braccio e di altre parti del corpo dove i sanitati non hanno riscontrato fratture, A.L. ha dimostrato di essere di tempra dura nonostante la venerabile età. E’ rimasto sempre vigile, lucido e cosciente e, le notizie confortanti comunicate loro dal personale medico di Torrette hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai familiari, preoccupati per quanto accaduto al loro congiunto. Sul posto, una volta scattato l’allarme, erano giunti i carabinieri, i vigili del fuoco, ambulanza della Croce Verde e automedica della Potes.