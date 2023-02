Travolto dal treno, muore vigile urbano

Ha raggiunto Marina Palmense in auto e poi si è diretto verso le rotaie dove ha trovato la morte dopo essere stato travolto da un treno. La tragedia si è consumata ieri mattina alle 6 e a perdere la vita è stato Stefano Del Gobbo, un agente della polizia locale di 53 anni originario di Lapedona e da alcuni anni residente a Porto San Giorgio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che, dopo che è stato bloccato il traffico ferroviario, sono stati accompagnati dal personale delle Ferrovie di Stato e dalla Polfer lungo i binari. Il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto in territorio di Marina Palmense, ma per lui ormai non c’era più nulla da fare. A causa dell’incidente la circolazione dei treni è stata sospesa per oltre tre ore lungo la linea ferroviaria Pescara-Ancona ed è stato attivato un servizio sostitutivo con bus tra Pedaso e Civitanova. Le 70 persone che erano a bordo del treno che ha investito il 53enne sono state trasferite su bus sostitutivi. L’identificazione della vittima è stata effettuata attraverso un foglio che Del Gobbo aveva in tasca e, poco dopo, la sua auto è stata ritrovata nei pressi del luogo della tragedia. Poi il riconoscimento definitivo della salma è stato effettuato dallo zio. "Buono, goliardico, sempre disponibile e sorridente, ma anche timido". Lo ricorda così l’ex sindaco di Lapedona, Mauro Pieroni: "Quando ha lavorato per me sotto il mio mandato non ricordo abbia mai fatto multe. Era il classico agente che cercava di fare prevenzione e di mettersi a disposizione del cittadino. Sostanzialmente un buono". A farsi portavoce del cordoglio dell’Unione Comuni Valdaso è il presidente Gabriele Cannella: "A nome di tutti i colleghi sindaci e degli amministratori voglio esprimere alla famiglia di Stefano il più sentito cordoglio per la scomparsa di una persona straordinaria e di un lavoratore instancabile, che ha onorato la propria professione e l’intero Corpo della polizia municipale. Lo voglio ricordare con quell’entusiasmo e quello spirito di abnegazione che ha saputo dimostrare in servizio, collaborando quotidianamente con i cittadini e con tutte le Istituzioni del territorio". L’ex sindaco di Moresco, Amato Mercuri, oltre ad averlo avuto come dipendente era molto amico di Del Gobbo: "Quante partite a calcetto e padel con lui. Aveva sempre quel suo sorriso timido in viso e una bontà unica. Sabato scorso avremmo dovuto giocare a padel insieme ma, nonostante avessimo insistito tanto, non era venuto perché si sentiva poco bene. Era una persona speciale". Del Gobbo, che tutti chiamavano "Sting" era molto conosciuto nel Fermano e per un periodo aveva anche lavorato all’ufficio ambiente della Provincia. Lascia la moglie e una figlia di sette anni.

Fabio Castori