Travolto in bici, fascicolo per omicidio stradale

Sull’investimento mortale avvenuto mercoledì, intorno alle 19, lungo la strada Castellano, in cui ha perso la vita Euro Pistonesi (52 anni compiuti il 28 dicembre), la Procura di Fermo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, un atto dovuto nei confronti del conducente del furgone (ovviamente posto sotto sequestro), un elpidiense 55enne, per accertare le dinamiche dell’accaduto. A quanto risulta l’ispezione cadaverica sul corpo di Pistonesi è stata effettuata, ma non è escluso che si decida di procedere anche con un esame autoptico. Le indagini sono condotte dai carabinieri che, intervenuti sul luogo del mortale, hanno effettuato i rilievi del caso. Da indiscrezioni, risulterebbe al vaglio anche l’ipotesi che Pistonesi non fosse in sella alla sua bicicletta, ma stesse procedendo a piedi, a bordo strada, spingendo quell’amata bici che, da qualche tempo, era diventata il mezzo preferito e abituale per i suoi spostamenti. Chi lo ha conosciuto ricorda Pistonesi che inforcava la bicicletta al mattino, pedalava per 4-5 km fino alla stazione di Porto Sant’Elpidio per raggiungere Pescara dove, lui parrucchiere, lavorava in un salone e, a sera, il rientro a casa: riprendeva la bici e dalla stazione si avviava verso casa.

Amici e conoscenti della frazione in cui Pistonesi viveva insieme al fratello (appena fuori dal centro abitato e a breve distanza da dove il 52enne ha tragicamente perso la vita) raccontano che il più delle volte, pedalava a luce spenta, rischiando a più riprese di essere investito nei tratti di strada poco illuminati. Ci sono state diverse segnalazioni anche alle forze dell’ordine, reiterati avvertimenti allo stesso Pistonesi da parte dei residenti preoccupati che potesse accadere qualcosa di grave. Cosa che purtroppo si è tragicamente verificata.

"Gli era stata regalata una luce da installare sulla bicletta, anche un giubbetto catarifrangente per indurlo a spostarsi in maniera più sicura" riferisce la gente del posto che ha accolto con dolore e profonda tristezza della morte del loro compaesano. "Era un uomo assolutamente tranquillo, molto conosciuto, come anche la sua famiglia, faceva la sua vita, aveva le sue abitudini e il suo modo di fare" il ricordo di amici e conoscenti.

m.c.