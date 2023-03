Tre anni di cantieri e grandi opere Luciani: "Nel 2026 città rigenerata"

di Angelica Malvatani Un’idea di futuro, la fotografia della città che verrà. Non è tipo da grandi annunci l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani, riservata e precisa, da buon ingegnere, preferisce lavorare e guardare al domani. Per questo il lungo elenco di lavori in corso e da avviare sono per lei fonte di soddisfazione, con una consapevolezza: "So che certi progetti non fanno vedere il cambiamento, il progetto che c’è alla base di tutti. Ci vogliono dieci anni per capire la trasformazione in atto, sono comunque contenta di poter assistere a questo laboratorio di idee e di cantieri che davvero modificheranno profondamente la vita della città". Non solo contenitori – spiega l’assessore Luciani –, ma luoghi con un’anima e un destina, a partire dall’ex collegio Fontevecchia, il cui primo stralcio di lavori sta finendo e a breve ci sarà la data di inaugurazione, poi prosegue il resto del cantiere: "Parliamo di rigenerazione urbana dunque anche per Fontevecchia ci sono idee per la gestione di spazi in chiave innovativa, per la cultura, in armonia con le sottostanti cisterne romane. Lo stesso discorso vale per Spazio Betti, sabato pomeriggio (domani; ndr) apriremo una parte dell’immobile che mostrerà un nuovo modello di gestione sciale,...