Tre appuntamenti con Veregra Up e ‘L’Abbraccio’

Un modo diverso per vivere il tempo dell’Avvento è quello promosso da Veregra Up (unità parrocchiale di Montegranaro) e ‘L’Abbraccio’ Odv, attraverso tre appuntamenti che sono stati pensati e vogliono essere utili momenti di riflessione. Si comincia il 1 dicembre, ore 21,30, presso i locali della chiesa di Santa Maria con un incontro dal titolo ‘Non solo curare, ma prendersi Cura’ con Monsignor Armando Trasarti. Si prosegue sabato 2 dicembre, con un laboratorio con il Clown Nuvola, dal titolo ‘Amore e trasformazione del dolore’: principali destinatari sono i bambini e le attività si terranno nei locali della chiesa di Santa Maria, a partire dalle ore 15, mentre alle 17, il laboratorio per ragazzi, sempre con Federico Magherini (in arte Nuvola), stavolta nella chiesa di San Liborio. L’ultimo appuntamento, il 15 dicembre, ore 21,30, nella chiesa di Santa Maria, su ‘Una sana curiosità. Le cure palliative, queste sconosciute’. L’incontro è rivolto ad adolescenti e giovani ed è tenuto dalla dottoressa Barbara Esperide. Si tratta di i conoscere e comprendere più da vicino tematiche importanti in tema di solidarietà e attenzione verso gli altri.