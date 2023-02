Tre Archi, ancora occupazioni dopo il blitz

"Non sono trascorse neppure settantadue ore perché Lido tre Archi tornasse quello di prima del maxi blitz in grande stile delle forze dell’ordine. Dai ringraziamenti e dalle emozioni, alla beffa il passo è stato breve". A parlare sono Renzo Paccapelo, di presidente di Confabitare Fermo e Gabriele Voltattorni, presidente del Corta, Comitato residenti Tre Archi. "Sì appunto, siamo alla beffa – aggiungono Paccapelo e Voltattorni – perché ieri mattina è stato prontamente rioccupato un immobile al primo piano della scala C del condominio R2, da persone dedite ad attività criminali e sono ricomparsi anche i cani. Quei cani che hanno azzannato diverse persone e che fanno capo, anche se non intestati a loro, ai personaggi di spicco della microcriminalità locale".

I residenti sono infuriati perché i componenti del clan dei nordafricani hanno ricominciato a spacciare droga utilizzando come base l’appartamento occupato abusivamente. "Lo stato d’animo dei residenti – spiegano Paccapelo e Voltattorni – è di totale scoramento, aggravato dal fatto che per poter intervenire e mettere fine a questa triste storia la questura vuole, giustamente, la denuncia del proprietario dell’immobile. Una trafila burocratica che avvantaggia solo e soltanto i malviventi e, come abbiamo già avuto modo di dire, la malapianta a Tre Archi non è stata neppure scalfita. Tanto che i residenti con il sostegno delle associazioni progettano iniziative idonee ad attrarre in maniera permanente l’attenzione sul quartiere".

Secondo i residenti, infatti, oggi più che è evidente la necessità di un presidio fisso delle forze dell’ordine di fronte alla sfida prepotente allo Stato di diritto, alla proprietà private: "Ci troviamo di fronte ad una dimostrazione di arroganza, indifferenza e insofferenza verso ogni regola. In cosa potrebbe sfociare ulteriormente, se non nel predominio delle bande sul quartiere con la conseguenza della fuga dei residenti, la caduta verticale del prezzo degli immobili facile preda della criminalità, che ne farebbe il suo regno? Chi vuole tutto questo? Chi ha impedito fino ad oggi il ripristino delle regole? Chi ha consentito di domiciliare a Tre Archi a decine e decine di malavitosi in detenzione presso gli stessi condomini? A cosa sono servite decine di telecamere che non video sorvegliano quanto accade e nelle immagini non sono mai presenti i fatti eclatanti, che ogni giorno caratterizzano la ’malavita’ del quartiere?".

Fabio Castori