Tre Archi, la riscossa dei residenti "Ora parte il controllo di vicinato"

di Fabio Castori

È un segnale forte, quello lanciato dai residenti di Lido Tre Archi, un segnale per la legalità e il rispetto della legge nel quartiere. Un segnale che ha un nome: si chiama controllo di vicinato. Dopo alterne vicende, infatti, è arrivata a compimento la quasi totalità delle proposte contenute nel memorandum sulla sicurezza del 2019 firmato con il Comune di Fermo da Confabitare, da Omniacasa e dal Corta (Comitato residenti Tre Archi). La notizia è stata ufficializzata nel corso di un’assemblea pubblica e da ieri è attivo il numero WhatsApp 388.4478151, al quale tutti i cittadini, anche in forma anonima, potranno inviare segnalazioni secondo il regolamento attuativo del controllo di vicinato, nel rispetto della privacy, ma avendo un occhio attento a quanto accade nel quartiere. È proprio questo lo scopo principale del progetto, per il quale si sono battute le associazioni e i comitati: coinvolgere sempre più i residenti nell’impegno di rendere più sicuro e vivibile il quartiere. Dopo la presentazione del progetto da parte di Renzo Paccapelo, presidente di Confabitare, che ha promesso un monitoraggio molto attento dell’attività scaturente dal "controllo di vicinato", durante l’assemblea è stata la volta del sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, che ha avuto un dibattito costruttivo con i residenti. A turno hanno preso la parola per illustrare dal loro punto di vista il progetto anche l’assessore alla polizia locale, Mauro Torresi, e il comandante Vittorio Palloni. Ai residenti, molto interessati anche ad altre problematiche del quartiere, è stato dato appuntamento a una prossima assemblea da tenersi entro il mese di agosto, organizzata sempre da Confabitare e dal Comune per sviscerare tutte le esigenze, con particolare attenzione ai temi della riqualificazione urbana, dell’integrazione e dello sviluppo. "Naturalmente – spiega Paccapelo di Confabitare –, il lavoro proseguirà fino al compimento dell’ultimo definitivo atto contenuto nel memorandum, rappresentato dall’apertura a Tre Archi del posto fisso delle forze dell’ordine, così come è stato anche recentemente sottolineato e ribadito al prefetto". Dunque, i residenti non più semplici spettatori o vittime di un sistema criminale, fatto di razzie, occupazioni abusive, spaccio, ma protagonisti loro stessi del sistema di sicurezza attivo, partecipato, dove l’occhio di tanti può sconfiggere, insieme alle forze dell’ordine, le falle nel sistema.