Tre artisti in mostra all’oratorio di San Rocco

‘Fuori Tema’ è un invito a uscire dai confini. È una mostra che non cerca coerenza, ma contrasto, frizione, dialogo. Perché l’arte non sempre risponde. A volte disobbedisce.’ Oggi alle 18 all’Oratorio San Rocco di Torre di Palme, il vernissage della collettiva che vedrà esposte fino a sabato 28, le opere di tre artisti: Milena Gionni ci parla in silenzio, con figure che sembrano emerse da sogni intimi e spirituali; Laura Nasini esplora il colore come energia in movimento, tra astrazione e dinamismo visivo; Stefano Marchi rivisita la forza del mito e del corpo. Ingresso gratuito, tutti i giorni; info 320955505.