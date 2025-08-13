Tre auto coinvolte in un incidente: c’erano bambini

Si è temuto il peggio nello scontro tra tre auto avvenuto nella tarda serata di lunedì sulla statale Adriatica a Fermo, dove sono rimaste coinvolte nove persone tra cui due bambini ed un neonato. Erano le 23 circa quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Fiat 500 ed una Nissan Qashqai, coinvolgendo una terza auto. L’impatto si è verificato in località Lido San Tommaso, nel tratto della Statale tra la rotatoria e Casa Bianca. Nella Nissan viaggiava una famiglia composta da padre, madre e tre figli. Tutti gli occupanti sono usciti autonomamente dall’abitacolo tranne l’uomo, estratto dai vigili del fuoco poi affidato alle cure del personale medico e sanitario giunto sul posto. Padre e figlio viaggiavano invece nella Fiat 500, mentre altre due persone occupavano la terza auto coinvolta. Trasportati al pronto soccorso di Fermo, i feriti sono stati sottoposti ai dovuti controlli, e per l’uomo estratto è stato disposto il trasferimento all’ospedale regionale di Ancona. Sul luogo dell’incedente oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute la Croce Verde di Fermo e di Porto Sant’Elpidio. La strada è stata chiusa al transito per il tempo necessario a permettere le operazioni di soccorso e ad effettuare i rilievi del sinistro.