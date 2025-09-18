Tre cani scavalcano e seminano il caos: persone e animali aggrediti

È possibile che un’intera zona sia ostaggio di tre cani, liberi e aggressivi, e nessuno possa fare niente? Sembra di sì perché è proprio quello che succede in zona San Francesco, all’incrocio con via Zeppilli, dove tre esemplari di cane hanno l’abitudine di scappare dal cancello di casa e aggredire qualunque cane si trovi a passare. Dopo l’aggressione di qualche giorno fa che è costata una serie di gravi ferite ad un esemplare di bassotto, oltre alla caduta della sua proprietaria, due giorni fa un altro piccolo meticcio è stato aggredito, nonostante le proteste, le denunce, le segnalazioni. I proprietari coinvolti sono esasperati ma le segnalazioni si moltiplicano, chiunque sia passato di lì ha avuto in qualche modo a che fare coi tre cani. I carabinieri spiegano che si tratta di mancata custodia, la multa è ridicola, il proprietario dei cani parla di un’assicurazione che ci sarebbe sui tre esemplari e alla fine tutto rimane com’è, con le persone costrette ad evitare una zona molto amate per le passeggiate, gli animali feriti e traumatizzati, i malcapitati umani che si trovano a vivere una situazione così terrorizzati e spesso anche feriti. L’ultima signora aggredita è stata aiutata da alcuni soccorritori che hanno rischiato in prima persona, una situazione insostenibile che le persone stanno cercando di affrontare senza l’aiuto di nessuno. C’è un forte mobilitazione in città contro la famiglia che non si cura di quei tre cani pericolosi.

I vigili urbani stanno prendendo in seria considerazione la faccenda, lo stesso assessore Mauro Torresi si è interessato alla vicenda, stanno partendo pec e segnalazioni al sindaco, all’Ast per il servizio veterinario, ai carabinieri forestali, "a chiunque possa fare qualcosa per una situazione che non è più tollerabile : dicono i residenti – e sta limitando la libertà dei fermani che chiedono solo di passeggiare senza rischiare la vita del proprio cane".