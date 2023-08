Tre giorni con ’Il fantasmino di Villa Zara’

Uno spettacolo atteso a Torre San Patrizio adrà in scena al Teatro Comunale De Cadilhac in tre serate, dall’1 al 3 settembre prossimo sempre alle 21,15. Il titolo è ’Il fantasmino di Villa Zara’. Un’autentica favola musicale di Fausto Verginelli che intende anche valorizzare uno degli angoli più belli della cittadina fermana a suon di note e musica. Per tutti sarà possibile seguire lo spettacolo solo su prenotazione con un messaggio whatsapp al numero 353.4182339 dalle 9 alle 20. Villa Zara è appunto uno dei punti più belli considerando che proprio li soggiornò la scrittrice inglese Margaret Collier e proprio questa villa ispirò il suo libro, pubblicato poi nel 1886 dal titolo ’La nostra casa sull’Adriatico’. Insomma Villa Zara come elemento che ha ispirato molti artisti. Lo spettacolo teatrale è liberamente ispirato al libro per bambini ’Lino, il fantasmino di Villa Zara’ dell’autrice Cecilia Menghini, con illustrazioni a cura del disegnatore Paolo Maria Frattesi, edito dalla casa editrice Giaconi e ambientato appunto a Villa Zara con protagonista il fantasmino della villa, recentemente presentato al pubblico.