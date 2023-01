Tre giorni di appuntamenti Medaglia in ricordo di Filiaci

Un programma articolato in tre giorni, con visite guidate, testimonianze inedite e soprattutto la volontà di mantenere vivo nella memoria delle nuove generazioni il ricordo degli errori del passato. E’ questo l’obiettivo che l’associazione ‘Casa della Memoria’ di Servigliano, in collaborazione con i comuni di Servigliano e Santa Vittoria in Matenano, Anpi di Fermo, Biblioteca di Santa Vittoria, associazione ‘EquiLibri e Rotary Club fermani, si è prefissata in occasione dell’edizione 2023 del ‘Giorno della Memoria’. Un calendario molto denso che Giordano Viozzi e Paolo Giunta La Spada, rispettivamente presidente e direttore scientifico della ‘Casa della Memoria’, hanno allestito per l’occasione. Si partirà oggi alle 9,40 nel teatro di Servigliano con ospiti gli alunni dell’Iti Montani che assisteranno al convegno ‘Auschwitz: la storia di Grete Schattner’, l’incontro ruoterà intorno alla testimonianza inedita di Giuliana Vannini, figlia di Grete Schattner, ebrea internata a Servigliano da Fermo e poi deportata ad Auschwitz. Durante l’incontro il prefetto Michele Rocchegiani, conferirà la medaglia d’onore alla memoria all’internato fermano Flavio Filiaci. Il programma riprenderà alle 18 nella biblioteca di palazzo Monti a Santa Vittoria in Matenano dove gli ospiti, potranno ascoltare Giuliana Vannini che dialogherà con Paolo Giunta La spada, sulla storia di Grete Schattner. Lo stesso incontro verrà replicato domani alle 18 all’ex stazione ferroviaria di Servigliano. Il programma si concluderà domenicacon le visite guidate all’ex campo di prigionia di Servigliano, sono previsti sei turni da circa 60 minuti ognuno che partiranno dall’ex stazione alle 10, 11 e 12 e nel pomeriggio alle 15,16 e 17; per info [email protected]

Alessio Carassai