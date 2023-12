Tre giorni di eventi: dalla danza latina al coro Shalom

Bizzarri e Montanini in teatro, "Babbo Natale latino" a piazza Torino, spettacoli e corale Shalom nel prossimo fine settimana. Tre giorni ricchi di appuntamenti in città, dalla tradizione natalizia agli spettacoli. Inizia questa sera in teatro con la terza data dell’anteprima della tourtnée di Montanini dal titolo "C’è sempre qualcosa da bere" (ore 21). Domani, 16 novembre, animazione con Babbo Natale in piazza Matteotti a cura della Croce Azzurra (ore 16). Alle ore 18, in piazza Torino, la scuola Ritmo Nuevo sarà protagonista del "Babbo Natale latino": i bambini potranno portare le loro letterine per essere inviate a Santa Claus. In serata, alle ore 21,15, spettacolo in teatro con Bizzarri "Non hanno un amico", scritto da Ripamonti e tratto dall’omonimo podcast. Il 17 dicembre animazione nei pressi dell’igloo di piazza Matteotti con la Croce azzurra e Babbo Natale. Alle ore 17 torna il teatro per ragazzi con "La fattoria degli animali". Alle 18 si prosegue con danza e canto mentre nella chiesa della Sacra famiglia, concerto del gruppo corale Shalom.