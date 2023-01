Tre giorni di festival sull’ambiente

Una serie di iniziative concentrate in tre giorni, dal 19 al 21 gennaio, tutte incentrate sul tema dell’ambiente: è così che è nata l’idea del Festival AmbientTIAMOci, fortemente voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Alessio Pignotti a conferma di una costante attenzione alle tematiche ambientali e culturali. Il festival prende il via domani (ore 21,30, teatro Cicconi, ingresso libero) con la coppia Dario Vergassola (foto) e Mario Tozzi (appuntamento che rientra nel festival Rivela). Vergassola, personaggio noto al grande pubblico come comico, scrittore e attore, dialogherà con Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, autore e conduttore televisivo, su tematiche legate all’ambiente, alternando momenti di approfondimento ad altri di dissacrante ironia. Venerdì mattina, sempre al ‘Cicconi’ ci sarà la proiezione riservata agli alunni delle quarte e quinte classi delle primarie, del film ambientato nel Piceno, ‘Finché c’è il sole’, sui cambiamenti climatici e sull’amicizia. Infine, il 21 gennaio, dalle ore 15 (ritrovo davanti alle scuole di Piane Tenna) passeggiata ecologica organizzata dall’associazione Questione Natura a Luce, per la raccolta dei rifiuti lungo le strade. La tre giorni di ‘AmbienTIAMOci’ si conclude con il divertimento garantito, sabato sera (ore 21,30) all’auditorium ‘Giusti’ con lo spettacolo della compagnia Rishow, dal titolo ‘Non buttiamoci via’, ovvero l’improvvisazione teatrale interamente incentrata sulle tematiche ambientali. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria 3287756579.