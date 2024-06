Tre giorni di musica nei luoghi speciali

Tre giorni di musica nei luoghi più suggestivi e speciali di Montegiorgio, circa 140 protagonisti fra corali, bande e complessi, è questo il programma che si articolerà in occasione della quarta edizione della ‘Festa della Musica’ che si svolgerà dal 21 al 23 giugno a Montegiorgio. E’ stato presentato un programma unico, in contemporanea con la festa mondiale della musiva, che offrirà agli appassionati una serie di iniziative e alcune novità fra cui l’intitolazione della piccola piazza denominata ‘Frattuccia’ ad Agostino Scaloni. Sono stati Michele Ortenzi e Michela Vita, rispettivamente sindaco e assessore di Montegiorgio, Francesca Sbarbati, presidente del corpo bandistico Domenico Alaleona; Francesca Ferracuti, presidente del coro Domenico Alaleona e Francesco Pasquali presidente della sezione locale dell’Archeoclub ad illustrare le serate. "Montegiorgio ha sempre avuto una forte vocazione per la musica – spiegano Ortenzi e Vita – in più l’intero programma vede come protagonisti montegiorgesi o amici del paese, che gratuitamente si sono messi a disposizione per offrire alla comunità tre giorni di emozioni. Inoltre il Piccadilly e i Sassi hanno preparato per i visitatori menù degustazione a tema musicale. Crediamo si tratti di un programma unico nel territorio e ringraziamo Francesca Sbarbati che ha coordinato i vari gruppi". "Abbiamo scelto di organizzare un programma itinerante per valorizzare i luoghi di pregio del territorio – spiega Francesca Sbarbati – ci saranno esibizioni per tutte le età e per tutti i gusti, confermata la maratona musicale in notturna fino all’alba". Si parte domani 21 giugno alle 19,30 al parco del Tignio con il concerto del Coro Alaleona, alle 21,15 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie nella frazione di Cerreto, sonate del ‘600 per trombone e organo con visita guidata al borgo medioevale; dalle 21 alle 23 nel chiostro di Sant’Agostino apertura del Museo della musica popolare e successivo concerto con Dario Aspesani e Lara Giancarli. Sabato 22 alle 18,30 il parco della ‘Frattuccia’ verrà intitolata ad Agostino Scaloni con successiva esibizione del coro folkloristico ‘Montejorgio Cacionà’; alle 21 al chiostro di Sant’Agostino esibizione del coro femminile ‘Bohemiennes’; alle 21,30 in piazza Matteotti concerto del corpo bandistico Alaleona diretto dal maestro Sartori con un repertorio dedicato alla pace. Successivamente prenderà il via la maratona musicale fino all’alba: alle 23,30 l’esibizione di Licia e Andrea in via Marconi; alle 0,30 in successione al parco del Tignio si terranno i concerti di Rodolfo Spaccapaniccia, il gruppo ‘Gruve’, ‘La Stanzaì e per chiudere alba musicale con il Tom San Jezz.

Alessio Carassai