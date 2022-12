Tre giovani del circolo tennis si fanno valere

Il circolo tennis di Porto San Giorgio rende nota una "importante vittoria dei nostri tre ragazzi facenti parte della sezione agonistica della scuola tennis Porto San Giorgio: Francesco Pelagallo 13 anni (nella foto primo da destra) riesce a sconfiggere il Sanbenedettese Mascagni imponendosi 75 al tie-break del terzo set dopo oltre due ore di partita; Nicolò Ciutti 14 anni sconfigge il pesarese Nicola Giombini del circolo tennis Pesaro 35 con il risultato di 62 75 mentre Matilde Silla 16 anni, dopo aver superato due turni il tabellone di quarta categoria ieri ha giocato il primo turno del tabellone di terza contro una ragazza dell’Emilia-Romagna. Continua così il loro cammino in un torneo che vede in questo momento oltre 160 iscritti e che ieri ha visto chiusa l’iscrizione per i seconda categoria che in questo momento rappresentano circa 40 giocatori testimoniando l’alto livello di tasso tecnico del torneo. Congratulazioni naturalmente alla maestra Elisa Tassotti e al team di preparatore atletico Mental training e fisioterapista che seguono questi ragazzi in tutti i tornei in giro per l’Italia e all’estero".