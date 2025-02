Tre incontri sul nuovo piano di emergenza

Dopo lo studio sarà presentato alla popolazione il nuovo piano di emergenza per il comune di Ponzano di Fermo. Si tratta di un lavoro svolto negli ultimi mesi che ha visto impegnata l’Amministrazione guidata dal sindaco Diego Mandolesi, dai tecnici comunali e dal gruppo di Protezione civile del paese. Il frutto di questo lavoro verrà presentato in tre incontri alla popolazione, per spiegare le modalità di gestione delle emergenze nel territorio al fine di garantire sicurezza ed efficienza. Gli appuntamenti si terranno tutti alle 21: ieri 3 febbraio presso il Circolo Torchiaro per incontrare la popolazione della frazione di Torchiaro; oggi 4 febbraio presso la sala polivalente del capoluogo di Ponzano di Fermo e domani 5 febbraio nella frazione di Capparuccia presso la sala polivalente. "Lo avevamo già annunciato all’inizio del mandato elettorale – spiega il sindaco Diego Mandolesi – e abbiamo lavorato per redigere un nuovo Piano di emergenza. In prima battuta va ricordato che Ponzano di Fermo possedeva già un Piano emergenze, ma era datato 2009, e nell’ultimo decennio la conformazione del paese si è modificata. Comunque nel redigere questo piano, abbiamo studiato tre diverse situazioni, una per ogni frazione: Torchiaro, Ponzano capoluogo e Capparuccia che tenesse conto della conformazione del territorio e delle necessità della popolazione. Un ragionamento a parte è stato fatto per Capparuccia, in primo luogo è la parte del paese che si è sviluppata maggiormente dal punti di vista urbanistico e della popolazione, poi l’esistenza dell’area industriale e della futura palestra offre varie opportunità per la gestione logistica dei servizi. Durante gli incontri, presenteremo ai residenti anche i progetti pronti a partire nei prossimi mesi che offriranno nuove opportunità alla popolazione". a.c.