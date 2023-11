Tre ladri denunciati per furto

Serie di accertamenti per contrastare il fenomeno dei reati predatori da parte dei carabinieri del Comando provinciale. In tale contesto i militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria, per reati di furto su auto in sosta e indebito utilizzo di carte di pagamento, un 60enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Le indagini, basate anche sulla visione dei filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza, hanno consentito di riconoscerlo come l’autore del furto di un portafogli da un’auto in sosta, avvenuto lo scorso 1 ottobre, nonché dell’utilizzo indebito di una carta di credito per acquisti presso tabaccherie del luogo, per un importo complessivo di 100 euro, causando un danno a un pensionato residente a Fermo. Proprio a Fermo invece, i carabinieri, al termine degli accertamenti, hanno deferito un maceratese di 31 anni per il reato di furto con destrezza. Il giovane è stato riconosciuto come l’autore del furto con destrezza, denunciato il 20 ottobre da un uomo di Grottazzolina. Durante l’accaduto, in veste di corriere, sul luogo di lavoro della vittima, si era impossessato di un plico contenente 170 euro in contanti della persona offesa. Il malvivente è stato riconosciuto grazie alla visione delle immagini di un sistema di videosorveglianza privato. A Porto Sant’ Elpidio, i militari del posto, a conclusione delle indagini avviate a seguito della denuncia formalizzata dal legale rappresentante del supermercato Conad, hanno deferito alla competente autorità giudiziaria, in concorso, un 60enne di Fermo e un marocchino 49enne di Torre San Patrizio per il reato di furto aggravato. Gli accertamenti, anche mediante l’analisi dei filmati della videosorveglianza privata del supermercato e l’individuazione fotografica positiva, hanno rivelato che i due malviventi avevano prelevato diversi generi alimentari esposti per la vendita, come salami, cibo precotto e altro, nonché carne, per un valore complessivo di alcune centinaia di euro, occultandoli nei loro zaini e allontanandosi senza pagare. Fabio Castori