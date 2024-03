Tre liste in campo con la candidatura di Lando Silinquini

E’ sicuramente la città di Amandola quella più vivace sotto il profilo politico in vista delle prossime elezioni comunali. Sotto una calma apparente c’è un mare in continuo movimento. Qualche giorni fa è stato l’ex sindaco Riccardo Treggiari, ad annunciare la sua disponibilità alla canditura esprimendo l’idea di compattare le fila. Il sindaco in carica Adolfo Marinangeli, non ha ancora preso posizione, eppure la sua sembra una canditura quasi naturale ascoltando i rumors della comunità. E nelle ultime ore sembra quasi certa la candidatura di Lando Siliquini, ex sindaco di Montefortino e attuale presidente del Laboratorio piceno per la Dieta Mediterranea. "Non c’è nessuna candidatura ufficiale da parte mia – spiega Lando Siliquini – però come abitante dell’area montana e rappresentante della comunità stiamo ragionando su vari argomenti, sicuramente se decidessi di candidarmi sarà con una lista civica". Nelle parole di Lando Siliquini si denota una forte moderazione, ma la sua visione del territorio è chiara da tempo. "La ricostruzione della montagna della Marca – spiega Siliquini – deve avvenire tenendo conto dell’ecostoria e dei patrimoni materiali e immateriali della montagna. I Sibillini rappresentano un valore aggiunto della costa marchigiana e questo va tenuto in considerazione. Servono interventi urgenti per la sanità con l’integrazione dei servizi di base e un polo specialistico; un polo scolastico efficiente e magari un polo universitario specialistico; bisogna lavorare con l’intento di far ottenere al Parco dei Sibillini la qualifica di patrimonio Unesco; potenziare il sistema viario con la Pedemontana che deve intersecarsi con la Monti – Mare; adeguamento del servizio postale e dei servizi di emergenza rivolti al territorio, incintivi di residenze e molto altro ancora".

a.c.