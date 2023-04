Tre nuovi corsi in partenza al’Uniforpe Via alle iscrizioni

"Con l’inizio del 2023 l’Uniforpe, l’Università della Formazione Permanente, offre tre nuovi corsi tra quelli programmati per l’anno accademico 2022-2023". Ne dà notizia il direttore dell’Uniforpe, prof Alfredo Luzi, secondo cui: "È una occasione per ampliare gli orizzonti culturali dei corsisti e per vivere un’interessante esperienza di socializzazione collaudata ormai da ventisei anni di attività. Si invitano gli interessati ad iscriversi al più presto alla segreteria della Società Operaia, favorendo così l’organizzazione dei corsi". Questi i nuovi corsi: ’Storia dell’arte la reciproca meraviglia: America e Russia nella pittura di Otto e Novecento’ docente Nunzuio Giustozzi; ’Pittura tecnica di base’ docente Alessandro Malaspina; ’Storia di Porto San Giorgio: dal vicus al Castello, alla città moderna. Il lungo cammino verso l’autonomia’. Docente Maurio Mattioli.